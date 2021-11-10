Усиление границы Украины не повлияет на поездки белорусов, - Зеленский
Украина усилит охрану государственной границы с Беларусью. В то же время это никоим образом не повлияет на поездки белорусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, усиление границы является профилактической мерой в борьбе с миграционным вызовом и угрозой.
"Сегодня состоялось заседание СНБО. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить - это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", - отметил президент.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Украине готовятся к сценариям, которые сегодня происходят на границе Польши и Беларуси.