Усиление границы Украины не повлияет на поездки белорусов, - Зеленский

Украина усилит охрану государственной границы с Беларусью. В то же время это никоим образом не повлияет на поездки белорусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, усиление границы является профилактической мерой в борьбе с миграционным вызовом и угрозой. "Сегодня состоялось заседание СНБО. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить - это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", - отметил президент.

