Посилення кордону України не вплине на поїздки білорусів, - Зеленський

Україна посилить охорону державного кордону з Білоруссю. Водночас це жодним чином не вплине на поїздки білорусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, посилення кордону є профілактичним заходом у боротьбі з міграційним викликом та загрозою.

"Сьогодні відбулось засідання РНБО. Першим питанням було посилення нашого державного кордону через ситуацію у Білорусі. Хочу зауважити – це жодним чином не вплине на перетин нашого кордону громадянами Білорусі. Мова лише про міграційні виклики та загрози. Наша держава готова до їх вирішення та подолання", - відзначив президент.

