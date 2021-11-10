Посилення кордону України не вплине на поїздки білорусів, - Зеленський
Україна посилить охорону державного кордону з Білоруссю. Водночас це жодним чином не вплине на поїздки білорусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, посилення кордону є профілактичним заходом у боротьбі з міграційним викликом та загрозою.
"Сьогодні відбулось засідання РНБО. Першим питанням було посилення нашого державного кордону через ситуацію у Білорусі. Хочу зауважити – це жодним чином не вплине на перетин нашого кордону громадянами Білорусі. Мова лише про міграційні виклики та загрози. Наша держава готова до їх вирішення та подолання", - відзначив президент.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні готуються до сценаріїв, які сьогодні відбуваються на кордоні Польщі й Білорусі.