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Усиление границы с Беларусью проходит без ослабления сил в зоне ООС, - Нацгвардия

Автор: Ольга Белей

Усиление контроля на украинско-белорусской границе происходит без ослабления сил в районе проведения операции объединенных сил. В операции принимают участие только те резервы, которые не вовлечены в выполнение задач на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана.

"У Национальной гвардии Украины достаточно сил и средств для выполнения этих задач! Мы используем только резервы, которые не вовлечены в выполнение задач на восточных рубежах государства", - отметил командующий НГУ.

Он также выразил благодарность руководству Волынской области за сотрудничество, которое "положительно влияет на выполнение задач подразделениями системы МВД по обеспечению охраны государственной границы, в частности, Национальной гвардии Украины".

Напомним, 23 ноября, на границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими привлеченными резервами.

Добавим, что уже началось усиление защиты северной границы в Киевской области в районе Чернобыльской зоны.

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ДонбассБеларусьНацгвардияООСГраница с Украиной