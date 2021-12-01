Усиление границы с Беларусью проходит без ослабления сил в зоне ООС, - Нацгвардия

Усиление контроля на украинско-белорусской границе происходит без ослабления сил в районе проведения операции объединенных сил. В операции принимают участие только те резервы, которые не вовлечены в выполнение задач на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана.

"У Национальной гвардии Украины достаточно сил и средств для выполнения этих задач! Мы используем только резервы, которые не вовлечены в выполнение задач на восточных рубежах государства", - отметил командующий НГУ.

Он также выразил благодарность руководству Волынской области за сотрудничество, которое "положительно влияет на выполнение задач подразделениями системы МВД по обеспечению охраны государственной границы, в частности, Национальной гвардии Украины".