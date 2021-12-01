Посилення кордону з Білоруссю проходить без ослаблення сил в зоні ООС, - Нацгвардія

Посилення контролю на українсько-білоруському кордоні відбувається без ослаблення сил в районі проведення операції об'єднаних сил. В операції беруть участь тільки ті резерви, які не залучені у виконання завдань на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява командувача Національною гвардією України Миколи Балана.

"У Національної гвардії України достатньо сил і засобів для виконання цих завдань! Ми використовуємо тільки резерви, які не залучені до виконання завдань на східних рубежах держави", - зазначив командувач НГУ.

Він також висловив подяку керівництву Волинської області за співпрацю, яка "позитивно впливає на виконання завдань підрозділами системи МВС щодо забезпечення охорони державного кордону, зокрема, Національної гвардії України".