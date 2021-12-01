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Посилення кордону з Білоруссю проходить без ослаблення сил в зоні ООС, - Нацгвардія

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Середа 01 грудня 2021 12:50
Посилення кордону з Білоруссю проходить без ослаблення сил в зоні ООС, - Нацгвардія Фото: кордон з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Посилення контролю на українсько-білоруському кордоні відбувається без ослаблення сил в районі проведення операції об'єднаних сил. В операції беруть участь тільки ті резерви, які не залучені у виконання завдань на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява командувача Національною гвардією України Миколи Балана.

"У Національної гвардії України достатньо сил і засобів для виконання цих завдань! Ми використовуємо тільки резерви, які не залучені до виконання завдань на східних рубежах держави", - зазначив командувач НГУ.

Він також висловив подяку керівництву Волинської області за співпрацю, яка "позитивно впливає на виконання завдань підрозділами системи МВС щодо забезпечення охорони державного кордону, зокрема, Національної гвардії України".

Нагадаємо, 23 листопада, на кордоні з Республікою Білорусь почалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими залученими резервами.

Додамо, що вже почалося посилення захисту північного кордону у Київській області в районі Чорнобильської зони.

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