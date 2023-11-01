Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив остаточну дату об'єднавчого поєдинку

Команди британського боксера Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика домовилися про дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN .

Об'єднавчий поєдинок відбудеться у лютому 2024 року. Бій за абсолют прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

Усик і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за боксерську корону наприкінці вересня. Першим варіантом дати бою було 23 грудня. Утім, після важкого поєдинку британця проти бійця змішаних мистецтв Нганну в плани довелося внести корективи.

Попри те, що "Циганський Король" переміг за рішенням суддів, він провів у ринзі всі 10 раундів. Окрім того, Ф'юрі побував у нокдауні та отримав мінімум два розсічення. Команда Усика наполягала на проведенні поєдинку в грудні. Натомість оточення британського боксера ратувало за початок 2024-го.

Раніше промоутер Боб Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку. Ф'юрі та Усик не ділитимуть гонорар, оскільки кожен із них узгодив суму призових окремо. Конкретні заробітки важковаговиків посередник озвучити відмовився.