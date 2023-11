Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив остаточну дату об'єднавчого поєдинку

Об'єднавчий поєдинок відбудеться у лютому 2024 року. Бій за абсолют прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

Усик і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за боксерську корону наприкінці вересня. Першим варіантом дати бою було 23 грудня. Утім, після важкого поєдинку британця проти бійця змішаних мистецтв Нганну в плани довелося внести корективи.

Попри те, що "Циганський Король" переміг за рішенням суддів, він провів у ринзі всі 10 раундів. Окрім того, Ф'юрі побував у нокдауні та отримав мінімум два розсічення. Команда Усика наполягала на проведенні поєдинку в грудні. Натомість оточення британського боксера ратувало за початок 2024-го.

Раніше промоутер Боб Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку. Ф'юрі та Усик не ділитимуть гонорар, оскільки кожен із них узгодив суму призових окремо. Конкретні заробітки важковаговиків посередник озвучити відмовився.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk will fight for the undisputed heavyweight championship in February in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.



Fury-Usyk was planned for Dec. 23 before Fury struggled in a far tougher-than-expected win over Francis Ngannou. Fury suffered two cuts. pic.twitter.com/IGkLKpddof