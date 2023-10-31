Юна українка підписала контракт із імперією реслінгу WWE: з'явилися фото

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ringside News .

19-річна атлетка приєдналася до великої розважальної імперії боїв із визначеним наперед результатом. Вона потрапила в ростер бренду NXT.

Садовська мала перші трай-аути під час вікенду WrestleMania 39. За результатами відбору вітчизняна спортсменка отримала шанс закріпитися в WWE. Дебют українки відбувся в рамках жіночого турніру Halloween Costume Rumble Match у Флориді.

На змагання у Давенпорті Садовська обрала образ Mr. Clean. Цей персонаж для українських уболівальників відомий під іменем "Містера Пропера". У реслінг юна атлетка перейшла після занять плаванням і бодібілдінгом.

Що відомо про World Wrestling Entertainment (WWE)

Заснований під назвою Capitol Wrestling Corporation у 1953 році, реорганізований Titan Sports у 1980-му реслінг-промоушн. Регулярний організатор особливого виду розваг, що поєднує матчі з елементами боротьби та акторської гри, перебіг яких і результат визначені заздалегідь.

WWE за десятиліття еволюціонувала в глобальну розважальну імперію. Сфера діяльності не обмежується виставковими поєдинками. Компанія займається кінематографом, а також ліцензуванням інтелектуальної власності на кшталт відеоігор і колекційних фігурок.

Реслінг під егідою WWE не є змагальним спортом. Уперше публічно Вінс Макмен заявив про це в 1989 році, що дозволило промоушну уникнути податків атлетичних комісій. Для свого продукту він натомість вигадав назву "спортивна розвага".

У вересні бійцівський чемпіонат UFC і промоушн WWE об'єдналися в нову корпорацію, що отримала назву TKO Group Holdings. Виконавчим директором спільної компанії став Арі Емануель. Загальна капіталізація нової організації єдиноборств склала 21,4 млрд євро.