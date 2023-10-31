Юна українка підписала контракт із імперією реслінгу WWE: з'явилися фото
Українська спортсменка Олена Садовська незабаром розпочне свій шлях у реслінгу під крилом промоушну World Wrestling Entertainment.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ringside News.
19-річна атлетка приєдналася до великої розважальної імперії боїв із визначеним наперед результатом. Вона потрапила в ростер бренду NXT.
Садовська мала перші трай-аути під час вікенду WrestleMania 39. За результатами відбору вітчизняна спортсменка отримала шанс закріпитися в WWE. Дебют українки відбувся в рамках жіночого турніру Halloween Costume Rumble Match у Флориді.
На змагання у Давенпорті Садовська обрала образ Mr. Clean. Цей персонаж для українських уболівальників відомий під іменем "Містера Пропера". У реслінг юна атлетка перейшла після занять плаванням і бодібілдінгом.
Що відомо про World Wrestling Entertainment (WWE)
Заснований під назвою Capitol Wrestling Corporation у 1953 році, реорганізований Titan Sports у 1980-му реслінг-промоушн. Регулярний організатор особливого виду розваг, що поєднує матчі з елементами боротьби та акторської гри, перебіг яких і результат визначені заздалегідь.
WWE за десятиліття еволюціонувала в глобальну розважальну імперію. Сфера діяльності не обмежується виставковими поєдинками. Компанія займається кінематографом, а також ліцензуванням інтелектуальної власності на кшталт відеоігор і колекційних фігурок.
Реслінг під егідою WWE не є змагальним спортом. Уперше публічно Вінс Макмен заявив про це в 1989 році, що дозволило промоушну уникнути податків атлетичних комісій. Для свого продукту він натомість вигадав назву "спортивна розвага".
У вересні бійцівський чемпіонат UFC і промоушн WWE об'єдналися в нову корпорацію, що отримала назву TKO Group Holdings. Виконавчим директором спільної компанії став Арі Емануель. Загальна капіталізація нової організації єдиноборств склала 21,4 млрд євро.
До слова, раніше Ф'юрі заледве здолав Нганну з UFC у виставковому поєдинку.
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