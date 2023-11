Усик дерзко забрал чемпионский титул Фьюри без боя: забавное видео

36-летний украинский стал одним из гостей форума организации в Ташкенте. Там он получил возможность рассмотреть вблизи чемпионский пояс WBC, принадлежащий "Цыганскому королю".

Усик надел узбекский национальный костюм и вышел на сцену конгресса. "Это мой пояс", – заявил тяжеловес, подняв над головой титул Фьюри, с которым должен встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Затем украинский боксер осторожно положил пояс на стол и мило погладил его.

Ранее инсайдер Майкл Коппинджер назвал новые сроки проведения боя за абсолют. По его словам, украинский с титулами WBA, WBO, IBO, IBF и британец с титулом WBC выйдут в ринг в следующем году. Победитель поединка будет первым за десятилетие абсолютным чемпионом в хевивейте.

Oleksandr Usyk at the WBC convention moments ago with Tyson Fury WBC belt.



