Усик взяв паузу після бою з Дюбуа: що далі з титулом WBO і наступним суперником

Усик отримав паузу для відновлення

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, Олександр Усик, отримав продовження переговорів щодо обов’язкового захисту титулу WBO проти Джозефа Паркера. Рішення ухвалили після того, як українець посилався на травму, отриману в бою з Дюбуа, який завершився нокаутом у п’ятому раунді на стадіоні "Вемблі".

Сергій Лапін, генеральний директор команди Усика, наголосив, що боксер і команда завжди поважали всіх потенційних суперників та правила професійного боксу.

"За останні півтора року Усик досяг історичного успіху, двічі ставши абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Це вимагало значних фізичних і психологічних зусиль та великих жертв", - додав Лапін.

Час на відпочинок і вибір шляху

Чемпіон отримав право обрати свій наступний крок у кар’єрі та приділити час на відновлення після виснажливого тренувального процесу й травм. Лапін підкреслив, що Усик заслуговує на відпочинок та можливість провести час із родиною.

Попри це, щоб зберегти титул WBO, наступним суперником Усика має стати обов’язковий претендент Джозеф Паркер. Проте 38-річний українець може звільнити пояс або бути позбавленим титулу, якщо вирішить не виходити на бій.

Можливі альтернативи для Усика

Після перемоги над Ділліаном Вайтом у першому раунді британський претендент Мозес Ітаума також потрапив у поле можливих суперників Усика.

"Я битимуся з будь-ким, кого поставлять переді мною. Якщо чесно, Паркер заслуговує на шанс проти Усика, але я теж готовий скористатися цією можливістю", - заявив молодий боксер.

Промоутер Паркерa Девід Хіггінс відзначив, що команда Усика нібито не проявляє активності в переговорах, що створює відчуття, ніби українець не прагне захищати титул WBO.

Команда Усика не чує жодного галасу, жодної участі, жодних переговорів. Усі думки та мудрість полягають у тому, що Усик не хоче захищати свій титул чемпіона світу за версією WBO. Таке відчуття" - заявив промоутер Паркера.