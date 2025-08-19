Усик взял паузу после боя с Дюбуа: что дальше с титулом WBO и следующим соперником

Усик получил паузу для восстановления

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, Александр Усик, получил продолжение переговоров относительно обязательной защиты титула WBO против Джозефа Паркера. Решение приняли после того, как украинец ссылался на травму, полученную в бою с Дюбуа, который завершился нокаутом в пятом раунде на стадионе "Уэмбли".

Сергей Лапин, генеральный директор команды Усика, отметил, что боксер и команда всегда уважали всех потенциальных соперников и правила профессионального бокса.

"За последние полтора года Усик достиг исторического успеха, дважды став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Это требовало значительных физических и психологических усилий и больших жертв", - добавил Лапин.

Время на отдых и выбор пути

Чемпион получил право выбрать свой следующий шаг в карьере и уделить время на восстановление после изнурительного тренировочного процесса и травм. Лапин подчеркнул, что Усик заслуживает отдых и возможность провести время с семьей.

Несмотря на это, чтобы сохранить титул WBO, следующим соперником Усика должен стать обязательный претендент Джозеф Паркер. Однако 38-летний украинец может освободить пояс или быть лишенным титула, если решит не выходить на бой.

Возможные альтернативы для Усика

После победы над Диллианом Уайтом в первом раунде британский претендент Мозес Итаума также попал в поле возможных соперников Усика.

"Я буду драться с любым, кого поставят передо мной. Если честно, Паркер заслуживает шанс против Усика, но я тоже готов воспользоваться этой возможностью", - заявил боксер.

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс отметил, что команда Усика якобы не проявляет активности в переговорах, что создает ощущение, будто украинец не стремится защищать титул WBO.

Команда Усика не слышит никакого шума, никакого участия, никаких переговоров. Все мысли и мудрость заключаются в том, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO. Такое ощущение" - заявил промоутер Паркера.