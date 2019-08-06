Дебютный бой Усика в супертяжелом весе может состояться 12 октября

Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Поединок, скорее всего, пройдет в Чикаго

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик следующий бой проведет 12 октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки боя.

Однако переговоры о следующем поединке украинца еще не завершены.

Скорее всего, соперником Александра будет Карлос Такам, с которым он должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца.

Напомним, ранее Усик заявил, что очень ждет дебюта в супертяжах.

Отмечается, что украинец уже является обязательным претендентом на бой с победителем в матче-реванше между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа, которые должны сражаться позже осенью.

В июне мексиканец сенсационно побил британского боксера, отобрав чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе. Это был дебютный поединок для Джошуа в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Последний раз 32-летний Усик выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал британца Тони Белью и отстоял все титулы в тяжелом весе.