Усик увел спарринг-партнера Фьюри для реванша против Джошуа

Спарринг-партнером украинского чемпиона стал Мартин Баколе. Конголезский боксер провел 19 поединков на профи-ринге, в которых одержал 18 побед (13 – нокаутом).

Баколе помогал Тайсону Фьюри в подготовке к бою с Уайтом в апреле этого года. Ранее 29-летний конголезец был спарринг-партнером и будущего соперника Усика – Энтони Джошуа. Африканец готовил британца к поединкам с Такамом и Поветкиным.

"Усик ценит навыки Мартина. Когда он готовился к первому бою с Эй Джеем (Энтони Джошуа – ред.), то спарринговал с ним в Великобритании. Теперь же они пригласили его в Дубай", – рассказал тренер Баколе.

Месяц тому назад окончательно определили дату поединка Усик – Джошуа. Аравийская Джидда примет бой 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре 2021 года по решению судей.