RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик поцупив спаринг-партнера Ф'юрі для реваншу з Джошуа

Фото: Мартін Баколе та Олександр Усик (instagram.com/martin_bakole_)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик посилено готується до повторного поєдинку з британським боксером Ентоні Джошуа. Українець почав спарингувати з відомим важковаговиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Спаринг-партнером українського чемпіона став Мартін Баколе. Конголезький боксер провів 19 поєдинків на профі-рингу, в яких здобув 18 перемог (13 – нокаутом).

Баколе допомагав Тайсону Ф'юрі в підготовці до бою з Вайтом у квітні цьогоріч. Раніше 29-річний конголезець був спаринг-партнером і майбутнього суперника Усика – Ентоні Джошуа. Африканець готував британця до поєдинків із Такамом і Повєткіним.

"Усик цінує навички Мартіна. Коли він готувався до першого бою з Ей Джеєм (Ентоні Джошуа – ред.), то спарингував із ним у Великій Британії. Тепер же вони запросили його до Дубаю", – розповів тренер Баколе.

Місяць тому остаточно визначили дату поєдинку Усик – Джошуа. Аравійська Джидда прийме бій 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні 2021-го за рішенням суддів.

Нагадаємо, що українець Ломаченко запланував повернення у ринг на прийдешню осінь.

До слова, нещодавно з'явилося ефектне промо реваншу між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс