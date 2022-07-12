Усик поцупив спаринг-партнера Ф'юрі для реваншу з Джошуа

Спаринг-партнером українського чемпіона став Мартін Баколе. Конголезький боксер провів 19 поєдинків на профі-рингу, в яких здобув 18 перемог (13 – нокаутом).

Баколе допомагав Тайсону Ф'юрі в підготовці до бою з Вайтом у квітні цьогоріч. Раніше 29-річний конголезець був спаринг-партнером і майбутнього суперника Усика – Ентоні Джошуа. Африканець готував британця до поєдинків із Такамом і Повєткіним.

"Усик цінує навички Мартіна. Коли він готувався до першого бою з Ей Джеєм (Ентоні Джошуа – ред.), то спарингував із ним у Великій Британії. Тепер же вони запросили його до Дубаю", – розповів тренер Баколе.

Місяць тому остаточно визначили дату поєдинку Усик – Джошуа. Аравійська Джидда прийме бій 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні 2021-го за рішенням суддів.