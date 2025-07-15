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Усик та Дюбуа несподівано провели битву поглядів посеред вулиці в Лондоні: хто першим відвів очі (відео)

Фото: Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться на рингу 19 липня (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У мережі з'явилося відео незапланованої раніше зустрічі та імпровізованої битви поглядів українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Майбутні суперники зустрілися на одній з вулиць Лондона біля арени "Вемблі". Саме в британській столиці вони 19 липня проведуть бій за титул абсолюта в хевівейті.

РБК-Україна ділиться відео, опублікованим на сторінці boxingukraineboxing в Instagram.

Імпульсивний Дюбуа та зосереджений Усик

Подробиць про зустріч – була вона випадковою чи спланованою заздалегідь – наразі не повідомляється.

На відео ми бачимо боксерів, які дивляться в очі один одному, в оточенні інших людей. Прихильників українця явно більше, тому дуель проходить під акомпанемент скандувань: "Усик! Усик!".

Дюбуа намагався, щось крикнути у відповідь, проте явно не був почутим. Після декількох секунд напруженого протистояння поглядів, британець першим відвів очі. Усик під час дійства був показово зосередженим та спокійним.

Зустріч завершилась без ексцесів.

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Раніше ми представили повний розклад заходів перед матчем-реваншем.

Також читайте, кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа.

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