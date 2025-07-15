Усик та Дюбуа несподівано провели битву поглядів посеред вулиці в Лондоні: хто першим відвів очі (відео)
У мережі з'явилося відео незапланованої раніше зустрічі та імпровізованої битви поглядів українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Майбутні суперники зустрілися на одній з вулиць Лондона біля арени "Вемблі". Саме в британській столиці вони 19 липня проведуть бій за титул абсолюта в хевівейті.
РБК-Україна ділиться відео, опублікованим на сторінці boxingukraineboxing в Instagram.
Імпульсивний Дюбуа та зосереджений Усик
Подробиць про зустріч – була вона випадковою чи спланованою заздалегідь – наразі не повідомляється.
На відео ми бачимо боксерів, які дивляться в очі один одному, в оточенні інших людей. Прихильників українця явно більше, тому дуель проходить під акомпанемент скандувань: "Усик! Усик!".
Дюбуа намагався, щось крикнути у відповідь, проте явно не був почутим. Після декількох секунд напруженого протистояння поглядів, британець першим відвів очі. Усик під час дійства був показово зосередженим та спокійним.
Зустріч завершилась без ексцесів.
Усик – Дюбуа 2: головне про бій
Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.
Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).
В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.
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Раніше ми представили повний розклад заходів перед матчем-реваншем.
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