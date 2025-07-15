Усик та Дюбуа несподівано провели битву поглядів посеред вулиці в Лондоні: хто першим відвів очі (відео)

У мережі з'явилося відео незапланованої раніше зустрічі та імпровізованої битви поглядів українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Майбутні суперники зустрілися на одній з вулиць Лондона біля арени "Вемблі". Саме в британській столиці вони 19 липня проведуть бій за титул абсолюта в хевівейті.

РБК-Україна ділиться відео, опублікованим на сторінці boxingukraineboxing в Instagram.

Дюбуа намагався, щось крикнути у відповідь, проте явно не був почутим. Після декількох секунд напруженого протистояння поглядів, британець першим відвів очі. Усик під час дійства був показово зосередженим та спокійним.

На відео ми бачимо боксерів, які дивляться в очі один одному, в оточенні інших людей. Прихильників українця явно більше, тому дуель проходить під акомпанемент скандувань: "Усик! Усик!".

Подробиць про зустріч – була вона випадковою чи спланованою заздалегідь – наразі не повідомляється.

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Раніше ми представили повний розклад заходів перед матчем-реваншем.

Також читайте, кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа.