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Усик и Дюбуа неожиданно провели битву взглядов посреди улицы в Лондоне: кто первым отвел глаза (видео)

Лондон, Вторник 15 июля 2025 18:31
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Усик и Дюбуа неожиданно провели битву взглядов посреди улицы в Лондоне: кто первым отвел глаза (видео) Фото: Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся на ринге 19 июля (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В сети появилось видео незапланированной ранее встречи и импровизированной битвы взглядов украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Будущие соперники встретились на одной из улиц Лондона возле арены "Уэмбли". Именно в британской столице они 19 июля проведут бой за титул абсолюта в хевивейте.

РБК-Украина делится видео, опубликованным на странице boxingukraineboxing в Instagram.

Импульсивный Дюбуа и сосредоточенный Усик

Подробностей о встрече - была ли она случайной или спланированной заранее - пока не сообщается.

На видео мы видим боксеров, которые смотрят в глаза друг другу, в окружении других людей. Поклонников украинца явно больше, поэтому дуэль проходит под аккомпанемент скандирований: "Усик! Усик!".

Дюбуа пытался, что-то крикнуть в ответ, однако явно не был услышанным. После нескольких секунд напряженного противостояния взглядов, британец первым отвел глаза. Усик во время действа был показательно сосредоточенным и спокойным.

Встреча завершилась без эксцессов.

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Повторный поединок Усика и Дюбуа на "Уэмбли" определит нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

В андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.

В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Ранее мы представили полное расписание мероприятий перед матчем-реваншем.

Также читайте, кого Усик пригласил в Лондон на ужин перед боем с Дюбуа.

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