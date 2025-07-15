Усик и Дюбуа неожиданно провели битву взглядов посреди улицы в Лондоне: кто первым отвел глаза (видео)

В сети появилось видео незапланированной ранее встречи и импровизированной битвы взглядов украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Будущие соперники встретились на одной из улиц Лондона возле арены "Уэмбли". Именно в британской столице они 19 июля проведут бой за титул абсолюта в хевивейте.

Импульсивный Дюбуа и сосредоточенный Усик

Подробностей о встрече - была ли она случайной или спланированной заранее - пока не сообщается.

На видео мы видим боксеров, которые смотрят в глаза друг другу, в окружении других людей. Поклонников украинца явно больше, поэтому дуэль проходит под аккомпанемент скандирований: "Усик! Усик!".

Дюбуа пытался, что-то крикнуть в ответ, однако явно не был услышанным. После нескольких секунд напряженного противостояния взглядов, британец первым отвел глаза. Усик во время действа был показательно сосредоточенным и спокойным.

Встреча завершилась без эксцессов.