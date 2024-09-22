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Усик стримано відреагував на перемогу Дюбуа

Фото: Олександр Усик чекав на перемогу Ентоні Джошуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українець Олександр Усик прокоментував перемогу Даніелю Дюбуа в британському протистоянні з Ентоні Джошуа, а також згадав їхнього співвітчизника Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports Boxing.

До поєдинку володар поясів WBA, WBO, IBO та WBC вважав фаворитом Джошуа. Проте, той тричі в п'яти раундах побував на підлозі, а пояс IBF дістався Дюбуа.

"Це бокс. Для мене це стало несподіванкою, бо очікував перемоги Ентоні. Завтра я повернуся в свій тренувальний табір і продовжу готуватися. Я не думаю про Тайсона та поєдинок, думаю лише про свою родину та власну підготовку", – зізнався Усик.

Український боксер зустрінеться з Ф'юрі 21 грудня. Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді. Переможець другого бою Усика та "Циганського Короля", найімовірніше, потім вийде в ринг проти Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу.

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Попередньо поєдинок був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Саме "Циганський Король" активував опцію реваншу в контракті.

Якщо Ф'юрі відмовиться від бою, то Усик матиме мінімум трьох кандидатів на заміну. Після переможця поєдинку британців Дюбуа та Джошуа наступними в черзі розташувалися ще два важковаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому бою українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Два з трьох представників боксерської Феміди віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113.

До слова, раніше Дюбуа впевнено здолав Джошуа нокаутом у 5-му раунді.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс