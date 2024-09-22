Усик сдержанно отреагировал на победу Дюбуа

До поединка обладатель поясов WBA, WBO, IBO и WBC считал фаворитом Джошуа. Тем не менее, он трижды в пяти раундах побывал на полу, а пояс IBF достался Дюбуа.

"Это бокс. Для меня это стало неожиданностью, потому что ожидал победы Энтони. Завтра я вернусь в свой тренировочный лагерь и продолжу готовиться. Я не думаю о Тайсоне и поединке, думаю только о своей семье и собственной подготовке", – признался Усик.

Украинский боксер встретится с Фьюри 21 декабря. Поединок состоится в Эр-Рияде. Победитель второго боя Усика и "Цыганского Короля", скорее всего, выйдет в ринг против Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Предварительно поединок был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Именно "Цыганский Король" активировал опцию реванша в контракте.

Если Фьюри откажется от боя, то у Усика будет минимум трое кандидатов в замену. После победителя поединка британцев Дюбуа и Джошуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом бою украинец одержал победу после раздельного решения судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику – 115:112, 114:113.