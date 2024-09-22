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Усик сдержанно отреагировал на победу Дюбуа

Фото: Александр Усик ждал победы Энтони Джошуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Александр Усик прокомментировал победу Даниеля Дюбуа в британском противостоянии с Энтони Джошуа, а также упомянул их соотечественника Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports Boxing.

До поединка обладатель поясов WBA, WBO, IBO и WBC считал фаворитом Джошуа. Тем не менее, он трижды в пяти раундах побывал на полу, а пояс IBF достался Дюбуа.

"Это бокс. Для меня это стало неожиданностью, потому что ожидал победы Энтони. Завтра я вернусь в свой тренировочный лагерь и продолжу готовиться. Я не думаю о Тайсоне и поединке, думаю только о своей семье и собственной подготовке", – признался Усик.

Украинский боксер встретится с Фьюри 21 декабря. Поединок состоится в Эр-Рияде. Победитель второго боя Усика и "Цыганского Короля", скорее всего, выйдет в ринг против Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира.

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Предварительно поединок был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Именно "Цыганский Король" активировал опцию реванша в контракте.

Если Фьюри откажется от боя, то у Усика будет минимум трое кандидатов в замену. После победителя поединка британцев Дюбуа и Джошуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом бою украинец одержал победу после раздельного решения судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику – 115:112, 114:113.

К слову, ранее Дюбуа уверенно одолел Джошуа нокаутом в 5-м раунде.

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