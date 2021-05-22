Усик следующий бой может провести с Джошуа: названо потенциальное место поединка

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) свой следующий поединок может провести с английским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) уже в августе. Бой может пройти в Лондоне на "Уэмбли".

"У нас не было много времени на обсуждение вариантов. Принципиальная локация, которая обсуждается на текущий момент - это "Уэмбли". Со всем моим уважением к Саудовской Аравии, там может быть немного жарко в августе, где-то 70 градусов по Цельсию", - сообщил Красюк.

При этом промоутер отметил, что будет рад проведению боя в любой точке мира, так как Усик будет противостоять "самому лучшему в супертяжелом весе".

Поединок Усик - Джошуа стал возможным после того, как американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) через суд добился проведение третьего боя с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). По словам промоутера Боба Арума, поединок состоится 24 июля. Изначально Фьюри должен был в августе боксировать против Джошуа, однако теперь этот бой откладывается.