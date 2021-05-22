Усик наступний бій може провести з Джошуа: названо потенційне місце поєдинку

Український боксер-суперважкоатлет Олександр Усик (18-0, 13 КО) свій наступний поєдинок може провести з англійським чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) вже в серпні. Бій може пройти в Лондоні на"Уемблі".

"У нас не було багато часу на обговорення варіантів. Принципова локація, яка обговорюється на поточний момент - це"Уемблі". З усією Моєю повагою до Саудівської Аравії, там може бути трохи жарко в серпні, десь 70 градусів за Цельсієм",-повідомив Красюк.

При цьому промоутер зазначив, що буде радий проведенню бою в будь-якій точці світу, так як Усик буде протистояти "найкращому в суперважкій вазі".

Поєдинок Усик-Джошуа став можливим після того, як американець Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 KO) через суд домігся проведення третього бою з британцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO). За словами промоутера Боба Арума, поєдинок відбудеться 24 липня. Спочатку Ф'юрі повинен був у серпні боксувати проти Джошуа, проте тепер цей бій відкладається.