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Усику предложили бой за звание претендента на еще один пояс Джошуа

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Украина, Среда 12 мая 2021 13:23
Усику предложили бой за звание претендента на еще один пояс Джошуа Фото: украинский боксер Александр Усик получил предложение от IBF (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) получил предложение от Международной боксерской федерации (IBF) провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (12-0, 10 KO). На кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.

Об этом в Instagram заявил промоутер Александр Красюк.

Ранее ожидалось, что Хргович проведет бой с Майклом Хантером (19-1-1, 13 КО), однако накануне бой был отменен.

Отметим, Усик также является обязательным претендентом на еще один чемпионский пояс, которым владеет Джошуа - по версии WBO.

Усику предложили бой за звание претендента на еще один пояс Джошуа

Напомним, в начале года команда Усика вела переговоры о проведении боя с британцем Джо Джойсом. Однако стороны не смогли договориться о финансовых условиях организации боя. В итоге в прошлом месяце стало известно, что переговоры о проведении боя и вовсе были приостановлены.

Ожидалось, что Усик может следующий бой провести с Джошуа, если бой между ним и Тайсоном Фьюри не состоится. Днями промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между британцами таки состоится. Он может пройти 7 или 14 августа в Саудовской Аравии.

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