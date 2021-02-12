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Будут торги: стороны Усика и Джойса не смогли договориться о бое

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 17:57
Будут торги: стороны Усика и Джойса не смогли договориться о бое Александр Усик (фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вера Олейник

Команды украинца Александра Усика и британца Джо Джойса не смогли договориться о финансовых условиях организации боя за титул временного чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Теперь организатор поединка определится на торгах.

Об этом сообщает klitschko- brothers.com.

Однако пока дата их проведения неизвестна. Усик и Джойс должны будут подраться в течение 90 дней после подписания контракта на поединок.

"Предложение Фрэнка Уоррена К2 Promotion не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги", - рассказал о ситуации промоутер украинца Александр Красюк.

Победитель этого боя в течение 180 дней должен будет сразиться с сильнейшим в объединительном поединке Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри. В противном случае титул WBO буде объявлен вакантным.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Джошуа должен подраться с чемпионом WBC Фьюри в этом году, но дата поединка пока неизвестна.

Напомним, в конце января WBO отправила письма промоутерам Усика и Джойса, где сообщила, что у сторон есть 15 дней договориться о финансовых условиях организации боя.

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