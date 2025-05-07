Усик проти Кличка: "Полісся" креативно анонсувало поєдинок з "Динамо" (фото)

Мер проти нападника

На плакаті зображені видатні українські боксери – Олександр Усик та Віталій Кличко. Вони у бойових стійках один проти одного – на футбольному полі, ніби на рингу, готові зійтися у непримиренному поєдинку.

Відсилку до Кличка можна пояснити лише тим, що видатний у минулому боксер зараз є мером столиці, яку представляє "Динамо". Більше факторів, що пов'язують колишнього чемпіона світу в надважкій вазі з футбольним клубом не існує.

А от Усик з "Поліссям" пов'язаний діючим контрактом, тому тут – ніяких загадок.

Усик у "Поліссі": що відомо

Чинний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі підписав контракт з житомирським "Поліссям" у липні 2023 року. Житомирці тоді якраз здобули право грати в УПЛ.

Перед тим Усик вже встиг зіграти за житомирську команду. На початку 2022 року він вийшов на заміну в матчі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі Олександр замінив нападника Пилипа Будківського.

На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксер відсутній.

Як суперники зіграли в першому колі

Команди зустрілись на арені ім. Валерія Лобановського в Києві. Поєдинок завершився мінімальним успіхом динамівців – 2:1. У складі "біло-синіх" у середині першого тайму з інтервалом у п'ять хвилин відзначились Владислав Ванат та Андрій Ярмоленко (з пенальті).

На 45-й хвилині житомирці залишились у меншості: за другу жовту арбітр Віталій Романов (до речі, саме він судитиме і майбутній поєдинок у Житомирі) вилучив захисника Богдана Михайліченка. Проте гості навіть у неповному складі зуміли скоротити відставання: на 87-й хвилині відзначився Олексій Гуцуляк. Але матч не врятували.

Після гри, як зазвичай і буває в подібних випадках, у сторони, що програла, виникли претензії до пенальті, вилучення і не тільки.

Чим важливий прийдешній матч

Окрім принциповості, тим більше на фоні першого матчу, у обидвох суперників – важливі турнірні завдання.

"Динамо" веде суперечку за чемпіонство з "Олександрією". А житомирці – б'ються за четверту сходинку, яка дає путівку в єврокубкип. 7 травня криворізький "Кривбас" у відкладеному поєдинку розбив столичний "Лівий Берег" та наздогнав "Полісся" за кількістю очок – по 43. Стільки ж мають і львівські "Карпати".

Тому у Житомирі й назвали прийдешній матч з "Динамо" – "Битвою за єврокубки".

Головна зустріч 28-го туру відбудеться у п'ятницю 9 травня на Центральному стадіоні Житомира. Початок – о 18:00.