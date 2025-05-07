Усик против Кличко: "Полесье" креативно анонсировало поединок с "Динамо" (фото)

Мэр против нападающего

На плакате изображены выдающиеся украинские боксеры - Александр Усик и Виталий Кличко. Они в боевых стойках друг против друга - на футбольном поле, будто на ринге, готовы сойтись в непримиримом поединке.

Отсылку к Кличко можно объяснить лишь тем, что выдающийся в прошлом боксер сейчас является мэром столицы, которую представляет "Динамо". Больше факторов, связывающих бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе с футбольным клубом не существует.

А вот Усик с "Полесьем" связан действующим контрактом, поэтому здесь - никаких загадок.

Усик в "Полесье": что известно

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе подписал контракт с житомирским "Полесьем" в июле 2023 года. Житомирцы тогда как раз получили право играть в УПЛ.

Перед тем Усик уже успел сыграть за житомирскую команду. В начале 2022 года он вышел на замену в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи Александр заменил нападающего Филиппа Будковского.

На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксер отсутствует.

Как соперники сыграли в первом круге

Команды встретились на арене им. Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился минимальным успехом динамовцев - 2:1. В составе "бело-синих" в середине первого тайма с интервалом в пять минут отличились Владислав Ванат и Андрей Ярмоленко (с пенальти).

На 45-й минуте житомирцы остались в меньшинстве: за вторую желтую арбитр Виталий Романов (кстати, именно он будет судить и предстоящий поединок в Житомире) удалил защитника Богдана Михайличенко. Однако гости даже в неполном составе сумели сократить отставание: на 87-й минуте отличился Алексей Гуцуляк. Но матч не спасли.

После игры, как обычно и бывает в подобных случаях, у проигравшей стороны возникли претензии к пенальти, удалению и не только.

Чем важен грядущий матч

Помимо принципиальности, тем более на фоне первого матча, у обоих соперников - важные турнирные задачи.

"Динамо" ведет спор за чемпионство с "Александрией". А житомирцы - бьются за четвертую строчку, которая дает путевку в еврокубки. 7 мая криворожский "Кривбасс" в отложенном поединке разбил столичный "Левый Берег" и догнал "Полесье" по количеству очков - по 43. Столько же имеют и львовские "Карпаты".

Поэтому в Житомире и назвали грядущий матч с "Динамо" - "Битвой за еврокубки".

Главная встреча 28-го тура состоится в пятницу 9 мая на Центральном стадионе Житомира. Начало - в 18:00.