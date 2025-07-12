Усик назвав найскладніших суперників в кар'єрі: чи є серед них Дюбуа?

Олександр Усик відкрив трійку найскладніших суперників, назвав найкращого боксера в світі прямо зараз та поділився кумедною історією, як зірвав робочий день свого англійського уболівальника.

З ким Усику було найважче

"Найскладніший суперник – Тайсон Ф'юрі. Другий – Ентоні Джошуа. А третій – Даніель Дюбуа", - поділився Усик.

Щодо найкращого боксера в світі прямо зараз, Усик вкотре відмовився від "корони", назвавши ім'я іншого зіркового чемпіона.

"Найкращий боксер у світі – це Теренс Кроуфорд. Ні, я не найкращий. Це, безумовно, Кроуфорд", – впевнено відповів українець.

Олександр також повідомив, що його професійна кар'єра добігає кінця і він планує провести ще тільки два поєдинки:

"Перший – з Дюбуа. А далі… поки не знаю, з ким саме буду боксувати", – зізнався боксер.

Улюблений "Уемблі" та історія з фанатом

Окрему увагу Усик приділив арені, де відбудеться його наступний бій. Він згадав, як уперше боксував на "Уемблі" проти Джошуа, і зізнався, що виступати на легендарному стадіоні завжди було його мрією.

"Це особливе місце. Боксувати тут я мріяв ще з юності. А підтримка британських фанів – неймовірна".

Також Усик поділився курйозною історією, яка підтверджує, що у Великій Британії є не лише вболівальники Дюбуа.

"Стоїмо з командою, щось обговорюємо. Раптом під'їжджає машина, водій вистрибує, просить фото. Ми сфотографувалися, і він одразу телефонує босу: "Я сьогодні не прийду на роботу – щойно зробив фото з Усиком!". А бос у відповідь: "Боже, обов’язково надішли мені цю фотку!".