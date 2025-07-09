ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Коли бій Усика проти Дюбуа - в суботу чи неділю?Точний час, щоб не проспати

Середа 09 липня 2025 19:40
UA EN RU
Коли бій Усика проти Дюбуа - в суботу чи неділю?Точний час, щоб не проспати Не пропустіть головний бій року між Усиком і Дюбуа (фото: )
Автор: Катерина Урсатій

Український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний титульний бій проти британця Даніеля Дюбуа зовсім скоро. Заявлений початок протистояння - 19 липня. Але вболівальники досі плутаються: коли боксери точно вийдуть у ринг - у суботу чи все ж у неділю?

РБК-Україна пояснює, коли відбудеться великий поєдинок Усика, і коли стартували його попередні поєдинки.

Точна дата і час бою Усик - Дюбуа 2

Бій за титули WBA, WBO та IBF пройде в суботу, 19 липня 2025 року, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, де очікується більше 80 тисяч фанів. Це офіційна дата, підтверджена промоутерами та організаторами.

Попередні поєдинки Усика розпочиналися після опівночі.
Так, у грудні 2023-го українець почав битися з Тайсоном Ф'юрі об 00:39. У травні наступного їхній бій-реванш стартував о 01:40.

Перший бій Олександра з Даніелем, який проходив у 2023 році у Вроцлаві і закінчився скандальною перемогою українця, розпочинався об 00:39.

Цього разу, згідно з регламентом "Вемблі", головний бій розпочнеться о 23:30 за київським часом 19 липня і завершиться до 01:00 20 липня.

Таким чином, бій Усик - Дюбуа розпочнеться точно в суботу, 19 липня. Готуйтеся насолоджуватися боксерським видовищем!

Коли початок вечора боксу?

Загалом вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 за Києвом.

Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, його відкриватиме бій українських надважковаговиків - Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International в поєдинку проти Владислава Сіренка.

Наступним у ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

Де дивитися бій Усик - Дюбуа 2

В Україні трансляцію покаже медіасервіс MEGOGO, який здобув права на показ в Україні вечора боксу в Лондоні.

Поєдинок Усик - Дюбуа 2 та весь файткард вечора можна буде дивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція вже традиційно буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Головний поєдинок вечора з місця подій на "Вемблі" буде коментувати Володимир Кобельков.

Також читайте, головне про бій Усик - Дюбуа 2.

А ще вам буде цікаво дізнатися про секретну зброю Усика проти Дюбуа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос