Усик програв перше місце: хто тепер найкращий боксер світу?

Усик залишився другим після успіхів Кроуфорда

Олександр Усик утримував першу позицію у рейтингу P4P після травневої перемоги над Тайсоном Ф'юрі, а потім повторно переміг британця у грудні і в липні нокаутував Даніеля Дюбуа.

Проте його місце очолив Кроуфорд, який 13 вересня у Лас-Вегасі здолав мексиканця Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів.

Ця перемога дозволила американцю стати абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях - юніорська напівсередня, напівсередня та суперсередня.

Альварес після поразки опустився з 7-го на 10-те місце рейтингу.

Наоя Іноуе тримає третє місце, незважаючи на перемогу

Японський боксер Наоя Іноуе (31-0, 27 КО), абсолютний чемпіон першої напівлегкої ваги, незначно опустився на третю позицію після успішного захисту титулу проти Муроджона Ахмадалієва.

Експерти зазначають, що його зсув у рейтингу більше відображає успіх Кроуфорда, ніж будь-які недоліки у виступі Іноуе.

Решта топ-10 P4P від ESPN

Четверте місце в рейтингу посідає напівважковаговик Дмитро Бівол, який у лютому переміг Артура Бетербієва.

П’ятірку замкнув Джессі Родрігес, а шосте місце дісталося Артуру Бетербієву.

Далі йдуть Шакур Стівенсон, Давід Бенавідес, Дзунто Накатані та Сауль Канело Альварес.

Рейтинг P4P оцінює бійців за рівнем майстерності, титулами, підкореними дивізіонами, рекордами та рівнем суперників.

Фахівці відзначають, що формула голосування дозволяє враховувати як результати останніх боїв, так і загальну кар’єру бійця.

Історичні досягнення Кроуфорда та перспектива Усика

Перемога над Альваресом зробила Кроуфорда єдиним чоловічим боксером в еру чотирьох поясів (з 2007 року), який став абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях. Усик, своєю чергою, продовжує закріплюватися як домінуючий важковаговик свого покоління.

Наступним суперником українця може стати Джозеф Паркер, проте дві перемоги над Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі та Дюбуа вже зробили Усика одним з найсильніших боксерів сучасності.

Експертна оцінка та подальші перспективи

Команда експертів ESPN, серед яких Андреас Гейл, Тімоті Бредлі-молодший та Джо Тессіторе, відзначає високий рівень усіх бійців топ-10.

Особливо підкреслюється видатний виступ Кроуфорда та стабільність Усика. Подальші бої, включно з матчами Іноуе та Родрігеса, можуть ще змістити розстановку сил у рейтингу P4P.

Рейтинг топ-3 P4P від ESPN: