Усик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с Гассиевым

Недавно с Ватаманюком также расстался Денис Беринчик

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) расстался со своим тренером Сергеем Ватаманюком. Об этом рассказал сам боксер в интервью официальному сайту Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы "кто-то был". Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик.

Готовить Усика у финалу WBSS против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) будет его катмен Расс Анбер.

"Он пишет план, исправляет разное в моей работе. Такой себе куратор, который помогает мне", - отметил украинский чемпион.

Недавно с Ватаманюком также расстался чемпион мира WBO Oriental в легком весе украинец Денис Беринчик (9-0, 6 КО).

Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, ранее Александр Усик рассказал о готовности к финальному бою WBSS против Мурата Гассиева.