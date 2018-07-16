Едем в Москву на бой против Гассиева с хорошим настроением, - Усик

Украинский чемпион мира дал большое интервью перед финалом WBSS

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) рассказал о готовности к финальному бою WBSS (World Boxing Super Series) против чемпиона WBA и IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО). Об этом сообщется на сайте Всемирной боксерской суперсерии.

"Бой в России? Я похож на человека, который боится драться? Я прекрасно чувствую себя. Я атлет, воин. Меня не волнует, где биться, я просто хочу боя. Я знаю, что в Украине будет великолепная поддержка. Что касается меня, то я готов, моя команда готова. Мы все едем в Москву с хорошим настроением.

Какой боец Гассиев? Вы можете посмотреть на YouTube. Скажу только одно: он сильный парень. И сейчас, слава Богу, Мурат и я сразимся за титул Мохамеда Али и абсолютного чемпиона мира", - сказал Усик.

Поединок Усик - Гассиев состоится в субботу, 21 июля в Москве. Ранее появилась информация о том, что этот поединок может быть сорван.

Изначально поединок должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако был перенесен из-за травмы украинца. В итоге изменилась дата и место боя.

Напомним, на кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев будут пять чемпионских поясов.