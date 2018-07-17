Усик припинив співпрацю з тренером перед боєм з Гассієвим

Нещодавно з Ватаманюком також розлучився Денис Беринчик

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) розлучився зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком. Про це розповів сам боксер в інтерв'ю офіційному сайту Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

"Він не був моїм тренером по-справжньому, просто допомагав мені в деяких речах. Зараз ми розлучилися, тому що те, що він давав мені, не допомагало мені розвиватися. Я не хочу працювати з людиною просто тому, щоб" хтось був ". Він хороший хлопець, але хороший хлопець - це не професія", - сказав Усик.

Готувати Усика у фіналу WBSS проти Мурата Гассіева (26-0, 19 КО) буде його катмен Расс Анбер.

"Він пише план, виправляє різний в моїй роботі. Такий собі куратор, який допомагає мені", - зазначив український чемпіон.

Нещодавно з Ватаманюком також розлучився чемпіон світу WBO Oriental в легкій вазі українець Денис Беринчик (9-0, 6 КО).

Бій Усик - Гассиев відбудеться 21 липня в Москві. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинка.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів про готовність до фінального бою WBSS проти Мурата Гассіева.