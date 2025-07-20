Усик під тиском поясів: хто у списку обов'язкових претендентів на титульні бої та коли вони мають відбутися

Вимога від WBO

Ще у березні Світова боксерська організація (WBO) виступила з заявою щодо свого титулу в надважкій вазі. Усик тоді отримав обов'язкового суперника – новозеландця Джощефа Паркера та жорсткий термін на організацію поєдинку – 30 днів.

Згодом організація пом'якшила свою позицію, дозволивши провести бій за титул абсолютного чемпіона. Але свою вимогу вона не відмінила, а лише відтермінувала. Тож, через деякий час, вірогідно, з'явиться нова заява – про обов'язковий захист чемпіонства.

Борги Дюбуа

Приблизно в той же час ще одна організація висунула претензії та свої вимоги до чинного чемпіона. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вимагала титульного поєдинку від Даніеля Дюбуа, в суперника якому "виписали" британського ветерана Дерека Чісору.

Тепер, коли від Дюбуа вимагати вже нічого, зобов'язання автоматично перейде на чинного володаря титулу – Усика. IBF – дуже жорстка в цьому плані організація. Нагадаємо, що рік тому Усик був змушений відмовитися від її титулу, щоб мати змогу провести реванш з Тайсоном Ф'юрі.

Що скажуть WBC та WBA?

Залишаються ще Світова боксерська рада (WBC) та Світова боксерська асоціація (WBA). З їхнього боку ультиматумів не було, але й вони зацікавлені у великих поєдинках під власною егідою. Особливо WBA, боси якої понапридумували різноманітних титулів (регулярний чемпіон, тимчасовий чемпіон тощо), а тепер не знають що робити з їхніми володарями.

Отже, враховуючи імена володарів проміжних титулів та лідерів рейтингів основних боксерських організацій, маємо таких претендентів на поєдинок з Усиком.

WBC – Агіт Кабайєл (Німеччина) – тимчасовий чемпіон

(Німеччина) – тимчасовий чемпіон WBA – Кубрат Пулєв (Болгарія) – регулярний чемпіон та Фабіо Вордлі (Велика Британія) – тимчасовий чемпіон

(Болгарія) – регулярний чемпіон та (Велика Британія) – тимчасовий чемпіон WBO – Джозеф Паркер (Нова Зеландія) – тимчасовий чемпіон

(Нова Зеландія) – тимчасовий чемпіон IBF – Дерек Чісора (Велика Британія) – лідер рейтингу.

Серед усіх претендентів найбільш цікавим для Усика може бути Паркер. Власне, про це сказав і сам чемпіон.

Кого назвав Усик

Після бою в українця звичайно спитали про подальші плани. Він назвав три імені.

"Можливо, це Тайсон Ф'юрі, можливо, Джозеф Паркер, можливо, Дерек Чісора. Я поки не знаю. Не можу сказати", – відповів Усик та припустив, що з іменем наступного суперника він може визначитися після 2-3 місяців перепочинку.

Коли можливий наступний бій

Зазвичай боксери топ-рівня проводять не більше двох поєдинків за рік. А відновлення після одного бою та підготовка до іншого – займає приблизно пів року.

Отже, на наступний бій Усик може вийти не раніше лютого 2026-го. А предметні розмови про наступного суперника розпочнуться приблизно у жовтні-листопаді.