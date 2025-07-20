Усик под давлением поясов: кто в списке обязательных претендентов на титульные бои и когда они должны состояться

Требование от WBO

Еще в марте Всемирная боксерская организация (WBO) выступила с заявлением относительно своего титула в супертяжелом весе. Усик тогда получил обязательного соперника - новозеландца Джощефа Паркера и жесткий срок на организацию поединка - 30 дней.

Впоследствии организация смягчила свою позицию, позволив провести бой за титул абсолютного чемпиона. Но свое требование она не отменила, а лишь отсрочила. Поэтому, через некоторое время, вероятно, появится новое заявление - об обязательной защите чемпионства.

Долги Дюбуа

Примерно в то же время еще одна организация выдвинула претензии и свои требования к действующему чемпиону. Международная боксерская федерация (IBF) требовала титульного поединка от Даниэля Дюбуа, в соперника которому "выписали" британского ветерана Дерека Чисору.

Теперь, когда от Дюбуа требовать уже нечего, обязательство автоматически перейдет на действующего обладателя титула - Усика. IBF - очень жесткая в этом плане организация. Напомним, что год назад Усик был вынужден отказаться от ее титула, чтобы иметь возможность провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Что скажут WBC и WBA?

Остаются еще Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирная боксерская ассоциация (WBA). С их стороны ультиматумов не было, но и они заинтересованы в больших поединках под собственной эгидой. Особенно WBA, боссы которой понапридумывали различных титулов (регулярный чемпион, временный чемпион и т.д.), а теперь не знают что делать с их обладателями.

Итак, учитывая имена обладателей промежуточных титулов и лидеров рейтингов основных боксерских организаций, имеем таких претендентов на поединок с Усиком.

WBC - Агит Кабайел (Германия) - временный чемпион

(Германия) - временный чемпион WBA - Кубрат Пулев (Болгария) - регулярный чемпион и Фабио Уордли (Великобритания) - временный чемпион

(Болгария) - регулярный чемпион и (Великобритания) - временный чемпион WBO - Джозеф Паркер (Новая Зеландия) - временный чемпион

(Новая Зеландия) - временный чемпион IBF - Дерек Чисора (Великобритания) - лидер рейтинга.

Среди всех претендентов наиболее интересным для Усика может быть Паркер. Собственно, об этом сказал и сам чемпион.

Кого назвал Усик

После боя у украинца конечно спросили о дальнейших планах. Он назвал три имени.

"Возможно, это Тайсон Фьюри, возможно, Джозеф Паркер, возможно, Дерек Чисора. Я пока не знаю. Не могу сказать", - ответил Усик и предположил, что с именем следующего соперника он может определиться после 2-3 месяцев передышки.

Когда возможен следующий бой

Обычно боксеры топ-уровня проводят не более двух поединков в год. А восстановление после одного боя и подготовка к другому - занимает примерно полгода.

Поэтому, на следующий бой Усик может выйти не раньше февраля 2026-го. А предметные разговоры о следующем сопернике начнутся примерно в октябре-ноябре.