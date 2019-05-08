Усик ориентировочно дебютирует в супертяжелом весе в сентябре

Менеджер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александра Усика (16-0, 12 КО) Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения украинца в ринг. Об этом сообщает ESPN.

Накануне стало известно, что боксер получил травму и его дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) отложен.

"Вероятно, Александр пропустит около месяца. Затем ему понадобится еще месяц или два на полное восстановление. Надеюсь, он вернется в ринг в сентябре", - сказал Климас.

В последнем бою Александр Усик защитил все свои титулы в крузервейте, победив нокаутом Тони Беллью.

Напомним, Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.