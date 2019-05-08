Усик орієнтовно дебютує в суперважкій вазі у вересні

Менеджер чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF

Олександра Усика (16-0, 12 КО) Егіс Клімас назвав орієнтовну дату повернення українця в ринг. Про це повідомляє ESPN.

Напередодні стало відомо, що боксер отримав травму і його дебютний бій у суперважкій вазі проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) відкладений.

"Ймовірно, Олександр пропустить приблизно місяць. Потім йому знадобиться ще місяць або два на повне відновлення. Сподіваюся, він повернеться в ринг у вересні", - сказав Клімас.

В останньому бою Олександр Усик захистив всі свої титули в крузервейті, перемігши нокаутом Тоні Беллью.

Нагадаємо, Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.