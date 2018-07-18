Усик объяснил причину отказа от проведения открытой тренировки в Москве
Украинский боксер пообещал, что настоящий бокс будет в субботу
Чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 12 КО) объяснил, почему пропустил в Москве открытую тренировку в преддверии финала WBSS с Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО). Слова украинского боксера приводит пресс-служба турнира.
Боксер вышел на ринг, но лишь для того, чтобы поприветствовать болельщиков, после чего покинул его.
"Я вышел, немножко развлек публику и дал несколько интервью, но я не показал бокса сегодня. Люди должны оставаться голодными, нельзя их перекармливать. Они увидят все в субботу", - отметил украинец.
@usykaa after skipping workout: “You must keep people hungry!”— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 17, 2018
Full story: https://t.co/cf4zFw4fIo#UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/q4pLYEYU9Z
Также Усик поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.
"Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо. Я хорошо готов к бою, и, если он состоится, покажу все, на что способен.
Я также уважаю своего соперника, такие бои - украшение спорта. Точно ли состоится бой - не знаю", - добавил боксер.
Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, ранее Александр Усик рассказал о готовности к финальному бою WBSS против Мурата Гассиева.