Усик пояснив причину відмови від проведення відкритого тренування в Москві

Український боксер пообіцяв, що справжній бокс буде в суботу

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 12 КО) пояснив, чому пропустив у Москві відкрите тренування напередодні фіналу WBSS з Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО). Слова українського боксера наводить прес-служба турніру.

Боксер вийшов на ринг, але лише для того, щоб привітати вболівальників, після чого покинув його.

"Я вийшов, трошки розважив публіку і дав кілька інтерв'ю, але я не показав боксу сьогодні. Люди повинні залишатися голодними, не можна їх перегодовувати. Вони побачать всі в суботу", - зазначив українець.

Також Усик подякував приймаючу сторону за гостинність.

"Хотів би подякувати всім за гостинність, за те, як мене тут зустріли, ми заселилися в готель, все добре. Я добре готовий до бою, і, якщо він відбудеться, покажу все, на що здатний.

Я також поважаю свого суперника, такі бої - прикраса спорту. Чи точно відбудеться бій - не знаю", - додав боксер.

Бій Усик - Гассиев відбудеться 21 липня в Москві. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинка.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів про готовність до фінального бою WBSS проти Мурата Гассіева.