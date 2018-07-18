Усик пояснив причину відмови від проведення відкритого тренування в Москві
Український боксер пообіцяв, що справжній бокс буде в суботу
Чемпіон світу за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 12 КО) пояснив, чому пропустив у Москві відкрите тренування напередодні фіналу WBSS з Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО). Слова українського боксера наводить прес-служба турніру.
Боксер вийшов на ринг, але лише для того, щоб привітати вболівальників, після чого покинув його.
"Я вийшов, трошки розважив публіку і дав кілька інтерв'ю, але я не показав боксу сьогодні. Люди повинні залишатися голодними, не можна їх перегодовувати. Вони побачать всі в суботу", - зазначив українець.
@usykaa after skipping workout: “You must keep people hungry!”— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 17, 2018
Full story: https://t.co/cf4zFw4fIo#UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/q4pLYEYU9Z
Також Усик подякував приймаючу сторону за гостинність.
"Хотів би подякувати всім за гостинність, за те, як мене тут зустріли, ми заселилися в готель, все добре. Я добре готовий до бою, і, якщо він відбудеться, покажу все, на що здатний.
Я також поважаю свого суперника, такі бої - прикраса спорту. Чи точно відбудеться бій - не знаю", - додав боксер.
Бій Усик - Гассиев відбудеться 21 липня в Москві. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинка.
Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів про готовність до фінального бою WBSS проти Мурата Гассіева.