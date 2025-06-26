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Усик обійшов Льюїса в знаковому рейтингу чемпіонів: Клички – вже поруч

Четвер 26 червня 2025 12:45
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Усик обійшов Льюїса в знаковому рейтингу чемпіонів: Клички – вже поруч Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в надважкій вазі Олександр Усик піднявся в історичному рейтингу найстарших володарів чемпіонських поясів у хевівейті, обійшовши легендарного британця Леннокса Льюїса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпіон".

Як Усик обійшов Льюїса

25 червня українському боксеру виповнилося 38 років і 158 днів, що дозволило йому піднятися на 6-те місце у престижному списку.

Одразу за ним – Льюїс, який володів титулом у 38 років і 157 днів. Далі в рейтингу йдуть Евандер Холіфілд (38 років і 135 днів), Коррі Сандерс (38 років і 25 днів) та Ларі Холмс (37 років і 322 дні).

Попереду Усика – Джерсі Волкотт (38 років і 236 днів). Українець може обійти його 10 вересня 2025 року, якщо на той момент продовжуватиме володіти чемпіонськими поясами.

Брати Клички – в топ-3

Цікаво, що до трійки найстарших чемпіонів в історії надважкої ваги входять одразу два українці:

  • Віталій Кличко (2-е місце) завершив кар'єру у статусі чемпіона WBC у 42 роки і 150 днів;
  • Володимир Кличко (3-є місце) володів титулами WBA, IBF та WBO до 39 років і 248 днів.

Потіснити Володимира з третього місця Усик зможе 22 вересня 2026 року. Віталія – в червні 2029 року.

Очолює рейтинг Джордж Форман, який тримав пояс IBF у 46 років і 170 днів. Теоретично Усик зможе побити цей рекорд лише у 2033 році.

Топ-10 найстарших чемпіонів світу в надважкій вазі (станом на 26 червня 2025 року):

  1. Джордж Форман – 46 років 170 днів
  2. Віталій Кличко – 42 роки 150 днів
  3. Володимир Кличко – 39 років 248 днів
  4. Олег Маскаєв – 39 років 6 днів
  5. Джерсі Волкотт – 38 років 236 днів
  6. Олександр Усик – 38 років 158 днів
  7. Леннокс Льюїс – 38 років 157 днів
  8. Евандер Холіфілд – 38 років 135 днів
  9. Коррі Сандерс – 38 років 25 днів
  10. Ларі Холмс – 37 років 322 дні

Перемоги Усика у хевівейті

Українець здобув чемпіонські титули у вересні 2021 року, перемігши Ентоні Джошуа. Згодом захистив їх у матчі-реванші, а у 2023 році здолав Даніеля Дюбуа.

Нарешті, у травні 2024-го Усик переміг Тайсона Ф'юрі в об’єднавчому поєдинку, ставши першим абсолютним чемпіоном у хевівейті за понад два десятиліття. У грудні того ж року він знову здолав Ф'юрі у реванші.

Що далі

19 липня Усика чекає повторна зустріч із Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На кону – збереження власних поясів та титул абсолютного чемпіона, який Усик може завоювати вдруге в хевівейті та втретє (разом з крузервейтом) у своїй професіональній кар'єрі.

Раніше ми писали, кого з боксерів Олександр Усик обрав для футбольного матчу.

Також читайте про 5 головних перемог, завдяки яким Усик став королем боксу.

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