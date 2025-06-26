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Усик обошел Льюиса в знаковом рейтинге чемпионов: Кличко - уже рядом

Четверг 26 июня 2025 12:45
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Усик обошел Льюиса в знаковом рейтинге чемпионов: Кличко - уже рядом Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик поднялся в историческом рейтинге старейших обладателей чемпионских поясов в хевивейте, обойдя легендарного британца Леннокса Льюиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чемпион".

Как Усик обошел Льюиса

25 июня украинскому боксеру исполнилось 38 лет и 158 дней, что позволило ему подняться на 6-е место в престижном списке.

Сразу за ним - Льюис, который владел титулом в 38 лет и 157 дней. Далее в рейтинге идут Эвандер Холифилд (38 лет и 135 дней), Корри Сандерс (38 лет и 25 дней) и Лари Холмс (37 лет и 322 дня).

Впереди Усика - Джерси Уолкотт (38 лет и 236 дней). Украинец может обойти его 10 сентября 2025 года, если на тот момент будет продолжать владеть чемпионскими поясами.

Братья Кличко - в топ-3

Интересно, что в тройку старейших чемпионов в истории супертяжелого веса входят сразу два украинца:

  • Виталий Кличко (2-е место) завершил карьеру в статусе чемпиона WBC в 42 года и 150 дней;
  • Владимир Кличко (3-е место) владел титулами WBA, IBF и WBO до 39 лет и 248 дней.

Потеснить Владимира с третьего места Усик сможет 22 сентября 2026 года. Виталия - в июне 2029 года.

Возглавляет рейтинг Джордж Форман, который держал пояс IBF в 46 лет и 170 дней. Теоретически Усик сможет побить этот рекорд только в 2033 году.

Топ-10 старейших чемпионов мира в супертяжелом весе (по состоянию на 26 июня 2025 года):

  1. Джордж Форман - 46 лет 170 дней
  2. Виталий Кличко - 42 года 150 дней
  3. Владимир Кличко - 39 лет 248 дней
  4. Олег Маскаев - 39 лет 6 дней
  5. Джерси Уолкотт - 38 лет 236 дней
  6. Александр Усик - 38 лет 158 дней
  7. Леннокс Льюис - 38 лет 157 дней
  8. Эвандер Холифилд - 38 лет 135 дней
  9. Корри Сандерс - 38 лет 25 дней
  10. Лари Холмс - 37 лет 322 дня

Победы Усика в хевивейте

Украинец получил чемпионские титулы в сентябре 2021 года, победив Энтони Джошуа. Впоследствии защитил их в матче-реванше, а в 2023 году одолел Даниэля Дюбуа.

Наконец, в мае 2024-го Усик победил Тайсона Фьюри в объединительном поединке, став первым абсолютным чемпионом в хевивейте за более чем два десятилетия. В декабре того же года он снова одолел Фьюри в реванше.

Что дальше

19 июля Усика ждет повторная встреча с Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На кону - сохранение собственных поясов и титул абсолютного чемпиона, который Усик может завоевать во второй раз в хевивейте и в третий раз (вместе с крузервейтом) в своей профессиональной карьере.

Ранее мы писали, кого из боксеров Александр Усик выбрал для футбольного матча.

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