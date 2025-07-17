Усик, якого ви не знали: нумеролог розкрила секретні риси характеру боксера

Нумерологічний розбір Усика

"Якщо людина намагається використати мене, то вона потроху буде відморожена", - казав Усик.

І тут йдеться про його інтуїцію, гостре відчуття фальші, вміння дистанціюватись без емоцій. Адже його ЧЖШ - 7.

"У мене сильний янгол-охоронець", - додавав Усик.

І таку його цитату "ілюструє" наявність 777 у матриці. Це про захист згори, глибоку віру, відчуття підтримки з боку Вищих сил.

"Бог у мене на першому місці", - казав боксер, що підтверджує число 17/8 (орієнтири на мораль, внутрішній кодекс і духовний розвиток).

Коли ж Олександр розповідав про друзів, то зізнався, що їх у нього небагато. А ось просто знайомих у нього чимало.

"Єдина 2 у матриці - це низький енергетичний ресурс, який поповнюється за рахунок великої кількості контактів, але при цьому - обмежене коло близьких, обережність у довірі", - пояснила бланк.

Нумеролог розкрила невідомі факти про Усика (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

А ще боксер позиціонує себе як бунтівник, який любить маму, але ніколи її не слухає. І це, пояснила нумеролог, пояснюється цифрою 7 його ЧЖШ. Він завжди транслює незалежність і спротив авторитетам.

"Ніхто мені не указ, я сам знаю, як це робиться", - згадує він у контексті відносин з батьком.

За словами Бланк, це про посилення протестної енергії 7 - внутрішня свобода, яка не терпить контролю.

А ще Усик має енергію шефства, старшого брата, здатного взяти відповідальність. Це пояснюється тим, що він народився в січні.

В стосунках з дружиною боксер виступає в ролі головного романтика. Його 7 та 777 - про тонке сприйняття, чутливість, вміння створювати емоційний простір.

"Моя дружина повинна виглядати трошечки краще, ніж ця жінка... Це була Моніка Беллучі. І Кетрін Зета-Джонс", - казав Усик про ідеал жінки.

За словами нумеролога, в матрицях Олександра та Катерини потужні 8 та 10. А це - краса, статус, гідність, глибина.