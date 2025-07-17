Усик, которого вы не знали: нумеролог раскрыла секретные черты характера боксера

Нумерологический разбор Усика

"Если человек пытается использовать меня, то он понемногу будет отморожен", - говорил Усик.

И здесь речь идет о его интуиции, остром чувстве фальши, умении дистанцироваться без эмоций. Ведь его ЧЖШ - 7.

"У меня сильный ангел-хранитель", - добавлял Усик.

И такую его цитату "иллюстрирует" наличие 777 в матрице. Это о защите свыше, глубокой вере, ощущении поддержки со стороны Высших сил.

"Бог у меня на первом месте", - говорил боксер, что подтверждает число 17/8 (ориентиры на мораль, внутренний кодекс и духовное развитие).

Когда же Александр рассказывал о друзьях, то признался, что их у него немного. А вот просто знакомых у него немало.

"Единственная 2 в матрице - это низкий энергетический ресурс, который пополняется за счет большого количества контактов, но при этом - ограниченный круг близких, осторожность в доверии", - пояснила бланк.

Нумеролог раскрыла неизвестные факты об Усике (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

А еще боксер позиционирует себя как бунтарь, который любит маму, но никогда ее не слушает. И это, объяснила нумеролог, объясняется цифрой 7 его ЧЖШ. Он всегда транслирует независимость и сопротивление авторитетам.

"Никто мне не указ, я сам знаю, как это делается", - вспоминает он в контексте отношений с отцом.

По словам Бланк, это об усилении протестной энергии 7 - внутренняя свобода, которая не терпит контроля.

А еще Усик имеет энергию шефства, старшего брата, способного взять ответственность. Это объясняется тем, что он родился в январе.

В отношениях с женой боксер выступает в роли главного романтика. Его 7 и 777 - о тонком восприятии, чувствительности, умении создавать эмоциональное пространство.

"Моя жена должна выглядеть немножечко лучше, чем эта женщина... Это была Моника Беллуччи. И Кэтрин Зета-Джонс", - говорил Усик об идеале женщины.

По словам нумеролога, в матрицах Александра и Екатерины мощные 8 и 10. А это - красота, статус, достоинство, глубина.