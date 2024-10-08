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Усик – Ф'юрі. Зірковий промоутер знайшов суперника для переможця бою-реваншу

Лондон, Вівторок 08 жовтня 2024 13:59
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Усик – Ф'юрі. Зірковий промоутер знайшов суперника для переможця бою-реваншу Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вдруге вийдуть в ринг у грудні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Засновник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився думками щодо наступного опонента для переможця другого поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxNation.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

Досвідчений організатор боїв переконаний, що чемпіон за версією IBF Даніель Дюбуа повинен зустрітися з тріумфатором реваншу. За словами Арума, значення прийдешнього поєдинку велике, незалежно від прізвища переможця. Водночас перемога Ф'юрі, на його переконання, стане подією для Британії з подальшим боєм двох місцевих бійців на "Вемблі".

"Якщо переможе Усик, то з врахуванням суперечливості перемоги українця в першому бою з Даніелем подія теж буде масштабною. Тому переможець повинен битися з Дюбуа", – резюмував Арум.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Опцію реваншу активував британець. У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме трьох претендентів на заміну. Компанію Дюбуа складуть ще два важковаговики – Мануель Чарр (регулярний чемпіон WBA) і Джозеф Паркер (тимчасовий чемпіон WBO).

Українські боксери Сергій Богачук і Денис Берінчик битимуться в андеркарді поєдинку. Останній захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі від посягань британця Джо Кордіни. Претендент не зміг вийти проти американця Шакура Стівенсона в жовтні.

У першому бою Усик здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один "нарахував" перемогу Ф'юрі (114:113).

До слова, раніше Дюбуа яскраво нокаутував Джошуа в битві за титул IBF.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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