Усик – Ф'юрі 2. Інший український чемпіон захищатиме титул на розігріві супербою

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик потрапив до андеркарду поєдинку в хевівейті між співвітчизником Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

Берінчик під час великого вечора боксу зустрінеться з британцем Джо Кордіною. На кону стоятиме чемпіонський титул WBO українського боксера. Пояс він завоював у травні, коли переміг мексиканця Еммануеля Наваррете роздільним рішенням суддів.

Натомість Кордіна навесні зазнав поразки нокаутом від ірландця Ентоні Какаче. Тоді валлійський боксер втратив титул IBF. 12 жовтня він повинен був битися проти американця Шакура Стівенсона, але чемпіон WBC зазнав травми, тож поєдинок скасували.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Українець Сергій Богачук потрапив в андеркард поєдинку. Ім'я суперника вітчизняного боксера наразі невідоме. Бій буде третім для українця впродовж 2024 року після двох поєдинків у Неваді.

Опцію реваншу активував британець. Якщо Ф'юрі відмовиться від бою, то Усик матиме мінімум трьох кандидатів на заміну. Після чемпіона IBF Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важковаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому бою українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Два з трьох представників боксерської Феміди віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113.