Усик – Фьюри. Звездный промоутер нашел соперника для победителя боя-реванша
Основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями по поводу следующего оппонента для победителя второго поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxNation.
Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.
Опытный организатор боев уверен, что чемпион по версии IBF Даниель Дюбуа должен встретиться с триумфатором реванша. По словам Арума, значение грядущего поединка велико, независимо от фамилии победителя. В то же время победа Фьюри, по его убеждению, станет событием для Британии с последующим боем двух местных бойцов на "Уэмбли".
"Если победит Усик, то с учетом противоречивости победы украинца в первом бою с Даниелем событие тоже будет масштабным. Поэтому победитель должен сразиться с Дюбуа", – резюмировал Арум.
Что известно о бое Усик – Фьюри 2
Опцию реванша активировал британец. В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Мануэль Чарр (регулярный чемпион WBA) и Джозеф Паркер (временный чемпион WBO).
Украинские боксеры Сергей Богачук и Денис Беринчик сразятся в андеркарде поединка. Последний будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе от посягательств британца Джо Кордины. Претендент не смог выйти против американца Шакура Стивенсона в октябре.
В первом бою Усик одержал победу после раздельного решения судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один "насчитал" победу Фьюри (114:113).
К слову, ранее Дюбуа ярко нокаутировал Джошуа в сражении за титул IBF.
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