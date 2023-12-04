Усик – Ф'юрі. Зірка "Динамо" з навиками боксера дав прогноз на битву чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Це буде крутий поєдинок, бажаю Олександру успіху, щоб поменше синців було у нього. Тайсон Ф'юрі мені теж подобався якийсь час. Мене інколи порівнюють з ним, коли я боксую. Трішки неспокійно, такий здоровий він, але я впевнений, Олександр доведе, що він – абсолютний чемпіон", – заявив Бущан.

Зірковий воротар багато років і сам займається боксом. Кіпер тренується під керівництвом Єгора Голуба, який відомий співпрацею з професіональним боксером Денисом Берінчиком. Тренер раніше відзначив схожість Бущана та Ф'юрі за антропометрією і стилем.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.