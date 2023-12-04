Усик – Фьюри. Звезда "Динамо" с навыками боксера дал прогноз на битву чемпионов

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Это будет крутой поединок, желаю Александру успеха, чтобы поменьше синяков было у него. Тайсон Фьюри мне тоже нравилось какое-то время. Меня иногда сравнивают с ним, когда я боксирую. Немножко беспокойно, такой здоровый он, но я уверен, Александр докажет, что он – абсолютный чемпион", – заявил Бущан.

Звездный вратарь много лет и сам занимается боксом. Кипер тренируется под руководством Егора Голуба, известного сотрудничеством с профессиональным боксером Денисом Беринчиком. Тренер ранее отметил схожесть Бущана и Фьюри по антропометрии и стилю.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.