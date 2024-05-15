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Усик – Ф'юрі. Український транслятор обрав коментатора битви чемпіонів

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зійдуться в ринзі 18 травня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі отримав коментатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MEGOGO.

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Коментуватиме бій Володимир Кобельков. Торік поєдинок Усика проти британця Даніеля Дюбуа він коментував у парі зі Сергієм Лук'яненком. Тепер останній разом із Дмитро Аветісяном коментуватиме андеркард битви чемпіонів.

Натомість вранці 19 травня Кобельков працюватиме ще й під час бою українця Дениса Берінчика та мексиканця Емануеля Наваррете. У дуеті зі штатним коментатором боксу в ефір вийде колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов. Лук'яненко ж коментуватиме розігрів поєдинку.

Ексклюзивним транслятором бою в Українї буде медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

У понеділок батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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