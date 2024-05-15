Усик – Фьюри. Украинский транслятор выбрал комментатора битвы чемпионов

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Комментировать бой будет Владимир Кобельков. В прошлом году поединок Усика против британца Даниеля Дюбуа он комментировал в паре с Сергеем Лукьяненко. Теперь последний вместе с Дмитрием Аветисяном будет комментировать андеркард битвы чемпионов.

В свою очередь утром 19 мая Кобельков будет работать еще и во время боя украинца Дениса Беринчика и мексиканца Эмануэля Наваррете. В дуэте со штатным комментатором бокса в эфир выйдет бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов. Лукьяненко же будет комментировать разогрев поединка.

Эксклюзивным транслятором боя в Украине будет медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Что известно о бое Усик – Фьюри

В понедельник отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.