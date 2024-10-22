Усик – Ф'юрі. Українець розкрив механізм відбору спаринг-партнерів на реванш

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

Усик запевнив, що не робить різниці між професіоналами та аматорами. Натомість він готовий залучати всіх, хто підпадатиме під габарити "Циганського Короля". Перед запрошенням у табір команда українського чемпіона проводить аналіз відео роботи кандидатів.

"Інколи приїжджають наче підходящі хлопці, але коли виходять в ринг, то з першого раунду помітно, що він умовно не виконує потрібне. Він може залишитися ще на тиждень, попрацювати, щось "витиснути" зі себе. Якщо цього не станеться, то проводять розрахунок, і вони їдуть додому. Усе чесно", – розповів Усик.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Опцію реваншу активував британець. У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме трьох претендентів на заміну. Компанію Дюбуа складуть ще два важковаговики – Мануель Чарр (регулярний чемпіон WBA) і Джозеф Паркер (тимчасовий чемпіон WBO).

Українські боксери Сергій Богачук і Денис Берінчик битимуться в андеркарді поєдинку. Останній захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі від посягань британця Джо Кордіни. Претендент не зміг вийти проти американця Шакура Стівенсона в жовтні.

У першому бою Усик здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один "нарахував" перемогу Ф'юрі (114:113).