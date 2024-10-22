Усик – Фьюри. Украинец раскрыл механизм отбора спарринг-партнеров на реванш

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

Усик заверил, что не делает разницу между профессионалами и любителями. Он готов привлекать всех, кто будет подпадать под габариты "Цыганского Короля". Перед приглашением в лагерь команда украинского чемпиона проводит анализ видео работы кандидатов.

"Иногда приезжают вроде подходящие ребята, но когда выходят в ринг, то с первого раунда заметно, что он условно не выполняет нужное. Он может остаться еще на неделю, поработать, что-то "выжать" из себя. Если этого не произойдет, то производят расчет, и они едут домой. Все по-честному", – рассказал Усик.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Опцию реванша активировал британец. В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Мануэль Чарр (регулярный чемпион WBA) и Джозеф Паркер (временный чемпион WBO).

Украинские боксеры Сергей Богачук и Денис Беринчик сразятся в андеркарде поединка. Последний будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе от посягательств британца Джо Кордины. Претендент не смог выйти против американца Шакура Стивенсона в октябре.

В первом бою Усик одержал победу после раздельного решения судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один "насчитал" победу Фьюри (114:113).