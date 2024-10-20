Нганну тріумфально повернувся в MMA після "відрядження" в бокс

Французько-камерунський боєць змішаних мистецтв Френсіс Нганну переміг бразильця Ренана Феррейру в поєдинку за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією Professional Fighters League.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою .

Поєдинок відбувся в рамках "Битви гігантів" у столиці Саудівської Аравії. Африканець повернувся в октагон після понад 2-річної паузи.

З інтригою, однак, не склалося. Нганну нокаутував суперника в першому ж раунді. Він загнав Феррейру в кут і почав гамселити. У якийсь момент латиноамериканець перестав чинити опір, тож на допомогу прийшов рефері та зупинив бій.

Нганну з технічним нокаутом став новим чемпіоном PFL у хевівейті. Камерунець підписав угоду з альтернативним чемпіонатом із аравійськими інвестиціями торік на фоні конфлікту з Ultimate Fighting Championship.

Хто такий Френсіс Нганну

Уродженець камерунської глибинки, марив боксом із дитинства. Через злидні у 26 років пробрався нелегалом до Європи, де зібрався розпочати кар'єру боксера.

У Парижі познайомився з Фернаном Лопесом, який розгледів у ньому потенціал до виступів у змішаних єдиноборствах. На рівні MMA дебютував у 2013 році. Загалом провів 21 бій в октагоні – 18 перемог, 3 поразки. У 2021-2023 рр. контролював пояс UFC у важкій вазі.

Боєць на прізвисько "Хижак" спробував сили в профі-боксі. Торік восени відправив у нокдаун Тайсона Ф'юрі, але програв роздільним рішенням суддів. Навесні поступився Ентоні Джошуа нокаутом.