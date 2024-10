Нганну тріумфально повернувся в MMA після "відрядження" в бокс

Поєдинок відбувся в рамках "Битви гігантів" у столиці Саудівської Аравії. Африканець повернувся в октагон після понад 2-річної паузи.

З інтригою, однак, не склалося. Нганну нокаутував суперника в першому ж раунді. Він загнав Феррейру в кут і почав гамселити. У якийсь момент латиноамериканець перестав чинити опір, тож на допомогу прийшов рефері та зупинив бій.

Нганну з технічним нокаутом став новим чемпіоном PFL у хевівейті. Камерунець підписав угоду з альтернативним чемпіонатом із аравійськими інвестиціями торік на фоні конфлікту з Ultimate Fighting Championship.

FRANCIS NGANNOU GETS THE FIRST ROUND KNOCKOUT!!!!!#PFLSuperFights #MMApic.twitter.com/C3mEOq5xxg